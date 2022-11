Les étrangers en séjour légal pourront plus facilement travailler

Les étrangers non européens qui séjournent légalement en Belgique pourront être activés plus facilement sur le marché du travail, selon un projet de loi de la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, approuvé à la Chambre jeudi.

Les ressortissants de pays tiers ayant un long séjour en Belgique pourront recourir au permis unique – qui combine l’autorisation de travail et de séjour – pour travailler. Jusqu’à présent, cette demande de permis unique n’était en grande partie possible que depuis l’étranger. Il n’était déjà possible de demander un permis unique à la Belgique que pour les étrangers qui séjournent ici pour une courte période de 90 jours maximum ou pour les étudiants et les chercheurs. À l’avenir, il sera également possible de demander un permis unique à partir d’un long séjour légal en Belgique.

Un statut de protection temporaire en raison de la guerre en Ukraine

Il s’agit alors notamment des étrangers dont le séjour est basé sur un visa humanitaire, le regroupement familial avec des Belges, avec des citoyens de l’Union ou avec un ressortissant d’un pays tiers qui bénéficie d’un droit de séjour ici, mais aussi des personnes bénéficiant d’un statut de protection temporaire en raison de la guerre en Ukraine. “Un ressortissant de pays tiers qui travaille en toute légalité, mais dont le séjour arrive à son terme, doit aujourd’hui renoncer à son emploi en Belgique, retourner dans son pays d’origine, introduire une nouvelle demande de travail en Belgique, pour pouvoir recommencer à travailler après plusieurs semaines (…) C’est complètement absurde, bien sûr“, a déclaré Mme de Moor. “Les entreprises veulent pourvoir leurs postes vacants pour les métiers en pénurie le plus rapidement possible et ne pas perdre la course aux talents pour les emplois hautement qualifiés au profit d’entreprises étrangères. Être capable de garder les gens à bord ou de les recruter rapidement est une véritable nécessité.“

Belga