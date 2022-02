Les équipes d’élagage sur le pont après le passage des tempêtes à Bruxelles

Leur objectif : sécuriser les parcs et les chemins.

Après le passage des tempêtes Dudley, Eunice et Franklin à Bruxelles, l’heure est au bilan et à l’action. Des dizaines d’arbres ont été déracinés par les vents dans les différents parcs communaux et régionaux, mais aussi sur les voiries. Un premier bilan provisoire de Bruxelles Environnement fait état de 80 arbres tombés dans les 102 parcs gérés par l’agence régionale. En Forêt de Soignes, on compte pour le moment 250 arbres au sol.

À côté des pompiers, débordés d’appels depuis vendredi, les ouvriers communaux et les jardiniers sont présents en renfort sur le terrain pour tronçonner et broyer les arbres tombés.

“En 9 ans de carrière, je n’ai jamais connu ça“, explique Thomas Gielen, ouvrier communal à Uccle. “C’est le premier week-end où on n’a pas arrêté de travailler. On a travaillé jusqu’à 23h vendredi et de 9h à 21h samedi, alors qu’on ne travaille pas ce jour-là normalement“.

Les parcs bruxellois rouvriront de manière graduelle à partir de ce mardi matin à 6h.

■ Reportage de Yassine Mossati, Frédéric De Henau et Séverine Rondeau