Les épreuves externes perturbées dans plusieurs écoles bruxelloises

Les épreuves externes du CE1D et du CESS commencent ce matin dans un contexte toujours tendu. Des actions de blocage ou de grève ont été observées dans plusieurs établissements bruxellois, notamment à Ixelles, Schaerbeek et à la Ville de Bruxelles, engendrant des annulations.

Des professeurs étaient mobilisés devant l’Athénée Charles Janssens à Ixelles, pour faire entendre les revendications des enseignants et empêcher l’épreuve de néerlandais du CE1D pour les élèves de deuxième secondaire et de français du CESS (en sixième). Le CE1D a finalement commencé à 9h45, et le CESS a été annulé. Les enseignants n’excluent pas de répéter ces actions la semaine prochaine. Des actions de blocage ou de grève ont eu lieu dans neuf établissements bruxellois d’après le collectif Parents Attacks.

■ Valentine Rolus était sur place

Neuf écoles bruxelloises

A l’Institut Saint Boniface à Ixelles, l’épreuve du CESS a été annulée suite à une “mobilisation spontanée d’une partie du personnel enseignant”, annonce La Libre. Selon Le Soir, trois écoles étaient également bloquées et les épreuves externes perturbées ou annulées dans cinq établissements bruxellois. Le collectif Parents Attacks en dénombre neuf au total.

Du côté syndical, on souligne que ces actions étaient “absolument inévitables”:

Cet après-midi, le syndicat CGSP Enseignement annonce que les deux épreuves externes (CESS et du CE1D) ont été empêchées à l’Athénée Fernand Blum, à l’Institut Communal Technique Frans Fischer et au Lycée Émile Max. À l’Athénée Charles Janssens, au Lycée Intégral Roger Lallemand et à l’Institut De Mot-Couvreur, seules les épreuves du CESS ont été empêchées. Dans trois écoles, les épreuves se sont déroulées “dans des conditions non conformes“, selon le syndicat : il s’agit de l’Athénée Charles Janssens (CE1D), du Lycée Henriette Dachsbeck (CE1D) et au Lycée Émile Jacqmain (CESS).

Hier, la Ville de Liège a décidé d’annuler le CE1D dans ses treize écoles communales vu la perturbation dans la distribution des copies et n peu plus d’une centaine de personnes se sont réunies devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) à Bruxelles pour s’opposer aux réformes de l’enseignement. “Pardon pour le dérangement, on essaye de sauver notre avenir” ou encore “Parents, profs, élèves, même combat”, pouvait-on lire sur certains des écriteaux.

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“Ca se passe bien dans l’énorme majorité des écoles”, réagit la ministre de l’Education Valérie Glatigny (MR), qui précise que le Conseil de classe prendra en compte le travail continue tout au long de l’année pour les élèves concernés: