Les épiceries citoyennes organisent des portes ouvertes en soutien aux petits producteurs

Les mois d’été sont ceux où les maraîchers produisent le plus. Mais cette période est aussi celle des vacances, lors desquelles la demande a tendance à diminuer. Les épiceries tentent donc d’aider les petits producteurs à leur manière.

Comme Marie, cliente et coopératrice, de nombreux Bruxellois n’ont pas un budget illimité. Les épiceries citoyennes leur proposent des produits locaux et bio à des prix inférieurs aux grandes enseignes.

C’est pendant cette saison estivale que les producteurs produisent le plus, malgré la fréquentation des clients en baisse. Un problème de surplus de marchandises et de hautes températures challenge les maraîchers et les magasins quant au gaspillage.

À Bruxelles, 13 supermarchés et épiceries citoyennes proposent des portes ouvertes pour accueillir le plus de clientèle possible.

■ Un reportage d’Anaïs Corbin, Loïc Bourlard et Pierre Delmée