Les entreprises peinent à s’organiser alors que la pénurie de main d’œuvre s’aggrave

C’est une conséquence de la quatrième vague de Covid-19 : le taux d’absence sur les lieux de travail est toujours plus important, et cela complique l’organisation des entreprises.

Selon le secrétariat social SD Worx, il y a le taux d’absence pour cause de maladies est 24% plus élevé en novembre par rapport au même mois en 2020. Selon la même étude, 4.7% des entreprises ont eu des employés en quarantaine au mois de novembre, avec une absence moyenne de 3,2 jours. Les conséquences se font d’autant plus ressentir dans les secteurs où le télétravail n’est pas possible, comme dans les industries. Trouver du remplacement devient alors un casse-tête, les employés doivent devenir plus polyvalents pour faire face aux absences.

■ Un reportage de Jean-Christophe Pesesse, Frédéric De Henau et Hugo Moriamé