Les Engagés lancent une charte de “fair politique” pour davantage de respect et d’équité

Les Engagés, par la voie de la députée fédérale Vanessa Matz et de leur vice-président Yvan Verougstraete, lancent ce mardi une charte de “fair politique” visant à promouvoir un environnement politique “respectueux, équitable et transparent”.

Le texte a été envoyé dans les deux langues aux députés fédéraux ainsi qu’aux présidents de parti francophones et néerlandophones, à l’exclusion du Vlaams Belang et du PTB, les invitant à faire signer leurs mandataires et candidats. Un site internet indépendant de celui des Engagés est également disponible. Il comprend notamment un onglet où la charte peut être signée, y compris par les citoyens qui veulent soutenir l’initiative.

“Ce qui me faisait hésiter à rempiler comme candidate aux prochaines élections, c’est le climat délétère dans lequel on évolue: la phrase qui tue, la polarisation, la désinformation, les postures, les slogans. Or, la politique, c’est avant tout un débat de fond et d’idées“, explique Vanessa Matz.

C’est de ce constat qu’est née l’idée de la charte, qui sera aussi disponible en allemand. “On a voulu y mettre des principes généraux dans lesquels chacun peut se retrouver, au-delà des partis politiques“, ajoute la députée des Engagés.

Parmi ces principes: respecter les autres avis; ne pas désinformer; mener des débats constructifs; assurer une représentativité équilibrée; assumer ses responsabilités en paroles et en actes; encourager la participation citoyenne et faire primer l’intérêt général.

“On espère que cette démarche, qui se veut au-dessus de la mêlée, permettra de redonner de la lisibilité au débat et d’apaiser les tensions qui éloignent les citoyens de la politique“, conclut Vanessa Matz.

Belga – Photo : Belga