Mahdi, Vervoort, Moureaux, Degryse, Kir : différentes personnalités politiques ont voté dans leur commune

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8h du matin ce dimanche.

Le président du CD&V Sammy Mahdi a voté dimanche matin à Vilvorde, après avoir patienté quelques minutes en raison d’un problème technique. L’ex-secrétaire d’État à l’Asile et la Migration pousse la liste communale. Le candidat bourgmestre de la liste, commune avec l’Open Vld, est Jo De Ro, l’actuel échevin des Finances et de l’Enseignement.

Le CD&V siège déjà au sein du Collège communal, avec Tine Paredis, échevine en charge du Tourisme et de la Digitalisation. Les élections fédérales et régionales de juin avaient coûté de nombreux sièges au CD&V.

Rudi Vervoort vote pour la dernière fois en tant que bourgmestre d’Evere

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS/Liste du Bourgmestre) a voté dimanche matin vers 9h00 à Evere. Ce vote est également son dernier en tant que bourgmestre de la commune bruxelloise d’Evere dont il a assuré le maïorat pendant près de 27 ans.

Rudi Vervoort prend part aux élections communales à Evere depuis 1982. “C’est un sentiment étrange de voter pour la dernière fois en tant que bourgmestre ici. Mais c’est la vie. Il y a un début et une fin à toute chose”, confie-t-il à Belga. “Avec près de 27 années en tant que bourgmestre et 30 ans au sein du collège communal, la politique locale à Evere a constitué une grande partie de ma vie. Je l’ai fait avec passion et aujourd’hui je suis fier de voir qu’Evere est devenue une commune moderne”, affirme celui qui aujourd’hui pousse la Liste du Bourgmestre.

M. Vervoort se félicite en effet d’avoir modernisé la commune qui était autrefois la plus rurale de Bruxelles et d’avoir attiré de nombreux habitants. “Quand je suis né ici, Evere était encore un petit village qui ne comptait pas plus de 25.000 habitants. Aujourd’hui, elle fait partie de la ville et sa population s’élève à 45.000”, souligne le ministre-président démissionnaire également fier de la politique sociale menée dans la commune.

Selon M. Vervoort, voter pour la Liste du Bourgmestre est un vote de solidarité. “Evere est une commune qui connaît beaucoup de pauvreté. En tant que socialistes, nous voulons faire preuve de solidarité et penser à la communauté. Nous souhaitons par exemple construire davantage d’écoles et de crèches”, détaille-t-il.

Quant à un pronostic sur le scrutin dans les 19 communes bruxelloises, Rudi Vervoort ne préfère pas s’avancer. “Ce qui compte le plus pour moi, c’est Evere”, assure-t-il.

Molenbeek-Saint-Jean: Catherine Moureaux entend garder le maïorat malgré un mandat agité

A la tête d’une liste bilingue PS-Vooruit, Mme Moureaux n’a pas dit si elle souhaitait poursuivre sa coalition avec le MR ou si elle voulait remplacer les libéraux par le PTB qui a le vent en poupe à Molenbeek.

La bourgmestre a voté vers 10h45 dans l’école Korenbeek.

Ses six années de mandat à la tête ont été marquées par des relations parfois difficiles avec son partenaire MR, des grèves du personnel communal, mais surtout par de vives tensions au sein de sa propre formation.

Malgré cela, Mme Moureaux espère pouvoir rempiler pour six années supplémentaires. “J’aimerais vraiment pouvoir continuer le travail entamé sous cette législature avec mon équipe. Nous avons pris des milliers de décisions et nous avons une bonne législature derrière nous”, a-t-elle commenté auprès de Belga.

La socialiste a assuré qu’aucun pré-accord électoral n’avait conclu dans sa commune. “Ce n’est pas ma manière de faire de la politique. Ce sont les citoyens qui donnent la direction”.

Uccle: Les Engagés espèrent entrer dans la majorité grâce à Elisabeth Degryse

La ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles Elisabeth Degryse a voté dimanche peu avant midi à Uccle, où elle tire la liste des Engagés. Après avoir engrangé près de 11.500 voix de préférence en juin, elle espère poursuivre sur sa lancée et permettre à son parti d’entrer dans la majorité aux côtés du MR.

“Il y a très peu de chances que je sois bourgmestre”, convient Elisabeth Degryse, qui n’avait recueilli qu’une centaine de voix à la 41e place de la liste CDH en 2018. “Mais on ne s’en est jamais caché, nous sommes candidats pour compléter la liste du bourgmestre si elle n’obtient pas la majorité absolue.”

D’un point de vue personnel, la ministre-présidente espère donc devenir conseillère communale, “comme d’autres ministres l’ont fait avant”, relève-t-elle, “de manière à rester ancrée dans les réalités de chacun”.

Saint-Josse: Emir Kir “envisagera une coalition” mais pas avec “ceux qui ont trahi”

Emir Kir est apparu serein au bureau de vote de la rue Braemt, dimanche dès 8h30. Le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode depuis 2012, qui avait obtenu une majorité absolue en 2018, assure qu’il “envisagera une coalition quelle que soit à l’issue du scrutin”.

“Il n’est pas bon de rester seul avec soi-même, mais il est hors de question de travailler avec ceux qui ont trahi et attaqué l’homme”, a commenté auprès Belga le baron ten-noodois, pointant de la sorte le PS et Ecolo.

La présence d’une liste socialiste face à lui pour la première fois depuis son exclusion du parti en 2020 ne semble pas inquiéter outre mesure Emir Kir. “Sur le terrain, on voit que la liste du bourgmestre, qui est composée essentiellement de gens de gauche, garde la confiance et est toujours appréciée de la population.”

Fouad Ahidar espère un beau cadeau pour ses 51 ans

C’est un Fouad Ahidar extrêmement confiant et souriant qui s’est présenté au bureau de vote de la salle omnisports de Jette (Bruxelles), dimanche vers 10h00. L’homme qui a créé la surprise lors du scrutin du 9 juin espère monter dans au moins “deux ou trois majorités”, ce qui serait un “beau cadeau” pour celui qui fête ses 51 ans ce 13 octobre.

“Je suis très optimiste, on a fait ce qu’il fallait et l’accueil a été magnifique, à Bruxelles comme ailleurs”, assure M. Ahidar, qui dit avoir encore envoyé pas moins de 16.000 messages sur la seule journée de samedi.

Après la surprise de juin, le leader du parti qui porte son nom espère enchaîner lors de ce scrutin communal, où sa liste est présente dans sept communes de la capitale, ainsi qu’à Gand, Anvers et Vilvorde.

“Nous avions 17 candidats en juin, nous en avons aujourd’hui 342. On espère rentrer dans deux ou trois majorités. A Anvers, c’est un coup d’essai, mais si on pouvait prendre du terrain à Bart De Wever, ce serait vraiment magnifique. Nous n’avons de toute façon rien à perdre.” Les partisans de Fouad Ahidar se rassembleront dimanche soir dans une salle à Zellik, où 300 à 400 personnes sont attendues.

