Les dix meilleurs artisans chocolatiers bruxellois dévoilés

Les dix meilleurs artisans chocolatiers bruxellois ont été dévoilés lundi, à l’occasion d’une conférence de presse consacrée au secteur du chocolat et organisée par le guide belge des artisans sucrés Tartine et Boterham, en partenariat avec la Ville de Bruxelles.

La sélection pour la Région de Bruxelles-Capitale comprend Frédéric Blondeel, Laurent Gerbaud, Bomma Flora, Arthur Amblard, L Chocolat, Xocolate, La Maison du Cacao, Jérôme Grimonpon, Yasushi Sasaki et Concept Chocolate. Selon Tartine et Boterham, ces chocolatiers ont été retenus par un jury d’experts indépendants du secteur, sur la base de critères comme la qualité, l’artisanat, le goût et l’engagement.

■Reportage de Romain Vandenheuvel

Deux prix ont aussi été remis. Le prix Révélation 2026 a été attribué à Arthur Amblard, installé depuis 2025 au Sablon, pour son approche innovante avec des pralines et chocolats pensés notamment pour les personnes diabétiques ou intolérantes au sucre. Le prix d’honneur 2026 est revenu à Frédéric Blondeel, actif depuis plus de trente ans dans le secteur et présenté comme l’un des pionniers en Belgique du mouvement “bean-to-bar”, qui consiste à produire du chocolat à partir de la fève de cacao.

Les organisateurs ont également présenté plusieurs chiffres sur le secteur. La Région bruxelloise compte environ 150 boutiques exclusivement dédiées à la vente de chocolat, contre quelque 1.800 en Belgique. Une vingtaine d’artisans chocolatiers seraient actifs à Bruxelles, pour environ 200 dans le pays. Aucun cadre légal ne définit toutefois le statut d’artisan chocolatier.

Depuis le début de l’année 2026, Tartine et Boterham référence aussi les chocolateries artisanales sur sa plateforme. Les tendances du secteur ont par ailleurs été abordées par Laurence Koutny, de l’ASBL I Love Belgian Chocolate. La Ville de Bruxelles a enfin profité de l’événement pour présenter son dispositif “Bruxelles Gourmand”, avec un parcours chocolat prévu les 28 et 29 mars.

Belga