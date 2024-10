Les discussions entre le MR et Groen se poursuivent, en vue de rétablir la confiance

Les chefs de file du MR David Leisterh, et de Groen Elke Van Den Brandt se sont réunis et ont parlé à plusieurs reprises au cours de la semaine écoulée en vue de rétablir la confiance et de relancer les négociations en vue de la formation d’un gouvernement bruxellois. Des contacts exploratoires ont également été pris en vue de trouver une majorité du côté néerlandophone, a-t-on appris à diverses sources au sein des partis concernés, vendredi.

La Team Fouad Ahidar n’est pas encore totalement écartée du champ des possibles. Groen, vainqueur des élections côté néerlandophone reste tenté de maintenir celle-ci dans la course, mais d’autres, notamment les libéraux et la N-VA, y opposent toujours leur veto. Ils sont quelques-uns à sembler investiguer davantage l’option d’une coalition associant Groen-, la N-VA, l’Open Vld et Vooruit en étudiant les moyens d’accorder des garanties au plus petit des quatre partenaires auquel la tuyauterie institutionnelle n’accorde pas de siège au gouvernement, est-il ressorti d’indiscrétions glanées à propos de l’évolution des échanges.

Depuis plusieurs jours, le chef de file du MR, David Leisterh, pressenti pour diriger le prochain gouvernement bruxellois et son homologue Elke Van den Brandt, censée trouver une majorité côté néerlandophone s’activent à reconstruire des ponts entre celle-ci, le MR et ses partenaires francophones potentiels de majorité, le PS et les Engagés. L’initiative parlementaire unilatérale de ceux-ci pour reporter la prochaine phase de restriction de la zone basse émission (LEZ), et les menaces du président du MR, d’en faire de même pour une remise à plat du plan de mobilité Good Move avaient été interprétés par la cheffe de file écologiste comme un coup de couteau dans le dos.

Diverses sources ont fait état vendredi de l’implication de sherpas dans un exercice de définition d’une méthode de travail qui agrée les deux parties pour le prochain gouvernement. Il y aura d’autres contacts et réunions dans les jours à venir. En ce qui concerne la formation d’une majorité néerlandophone, des contacts exploratoires ont été pris à propos de la voie vers une coalition à quatre. Le chef de file francophone David Leisterh y est associé, car la recherche de garantie pour le quatrième partenaire d’une formule quadripartite nécessitera peut-être des concessions côté francophone également.

Le CD&V n’a quant à lui pas été associé à ces discussions. La N-VA a été tenue informée. Dans le groupe linguistique néerlandophone, Groen a décroché en juin dernier 4 sièges sur 17; la Team Ahidar 3, la N-VA, l’Open Vld, et Vooruit chacun 2 et le CD&V 1.

