Les Diables rouges s’imposent face au Monténégro et célèbrent la 100e sélection de De Bruyne

Grâce à Kevin De Bruyne (44e) et Leandro Trossard (90e+3), les Diables Rouges ont remporté 2-0 leur match de préparation à l’Euro 2024 contre le Monténégro, mercredi au stade Roi Baudouin. Samedi, ils recevront le Luxembourg, toujours à Bruxelles, et débuteront la phase finale de l’Euro contre la Slovaquie, le 17 juin à Francfort.

Comme attendu, les Diables ont directement imposé leur présence dans la zone du Monténégro, dont le dispositif en 4-2-3-1 reflétait bien ses intentions défensives. Très actifs sur les ailes, les Belges ont eu une première occasion avec une reprise de la tête de Yannick Carrasco sur un centre de Johan Bakayoko (5e).

Insistant, l’attaquant d’Al Shabab a été devancé par Matija Sarkic dans un face-à-face avant de se voir dévier un tir à bout portant (17e). La menace belge était toujours plus pressante et Sarkic est resté le héros de son équipe jusqu’à ce qu’il renvoie malencontreusement un ballon dans les pieds de De Bruyne. Fêté pour sa centième sélection, le capitaine des Diables a marqué son 27e but d’un tir des 30 mètres (44e, 1-0).

Attentif au temps de jeu, Domenico Tedesco a effectué les six changements autorisés à la mi-temps. Le sélectionneur a notamment lancé Axel Witsel pour sa 131e sélection, désigné capitaine après la sortie de De Bruyne. Ces modifications ont rendu le jeu des Diables plus brouillon même si Maxim De Cuyper a envoyé une frappe bloquée par Sarkic (54e).

Dans cette rencontre en dents de scie, Koen Casteels a évité l’égalisation en détournant un envoi de Milutin Osmajic (58e). Si les Diables ont conservé la possession du ballon, leurs mouvements ne débouchaient pas sur une occasion de taille. Ils ont finalement pu alourdir le score par Trossard, qui a transformé un penalty accordé pour une faute sur Jérémy Doku (90e+3, 2-0).

De Bruyne en fête

Le capitaine Kevin De Bruyne a été fêté pour sa 100e sélection mercredi soir, juste avant le coup d’envoi du match de préparation contre le Monténégro au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Il a reçu la casquette (cap) des mains de son épouse Michèle Lacroix et de leurs trois enfants Mason Milian, Rome et Suri. La présidente de la Fédération, Pascale Van Damme, et le directeur général, Piet Vandendriessche, ont également assisté à la cérémonie.

Le capitaine du Monténégro, Stevan Jovetic, a également remis un souvenir. Il a brièvement connu De Bruyne à Manchester City. ‘KDB’ a reçu de lui un maillot portant son nom et le numéro 100.

