Les Diables Rouges doivent dompter les Lions de la Teranga dans un choc inédit

Les Diables Rouges doivent faire taire les rugissements des Lions de la Teranga, mercredi à 13h00 (22h00, heure belge), en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 de football.

Libérés face à la Nouvelle-Zélande après deux premières sorties ternes contre l’Égypte et l’Iran, les hommes de Rudi Garcia n’ont plus le droit à l’erreur au moment d’entamer la phase à élimination directe contre le Sénégal, champion d’Afrique déchu sur tapis vert, qui n’aura certainement pas à rougir sur la pelouse de Seattle.

L’une des neuf équipes africaines qualifiées pour les seizièmes de finale de ce Mondial à la nouvelle formule élargie, le Sénégal est l’une des figures de proue d’un continent en pleine affirmation sur la scène footballistique mondiale. Quart-de-finalistes inattendus en 2002, les Lions ont probablement entamé la Coupe du monde 2026 avec une ambition assumée de retrouver de tels sommets.

Dirigée par Pape Thiaw, l’équipe a débuté sa campagne par une première mi-temps qui a fait douter l’équipe de France. Mais cette dernière a ensuite déployé ses armes pour triompher (3-1) des Sénégalais qui ont ensuite perdu le match officieux pour la deuxième place du groupe contre la Norvège (3-2). À l’instar de la Belgique, la libération n’est venue pour le Sénégal qu’au bout de la troisième rencontre, remportée largement contre l’Irak (5-0).

Pour Rudi Garcia, cet adversaire “fort et rapide, complet, qui défend bien et a de la technique” est sans doute la meilleure des équipes qualifiées en tant que troisième de groupe. “Mais peu importe, parce qu’il faut battre de bonnes équipes pour aller loin en Coupe du monde. Nous voulons être en huitièmes et ferons tout pour”, a-t-il assuré mardi en conférence de presse, à la veille de la rencontre.

Le sélectionneur de la Belgique est resté très évasif quant à ses plans pour contrer Pape Thiaw. Il n’a donné ni indice sur ses titulaires, ni sur son dispositif, mais a promis de “s’appuyer sur ce que l’on fait de bien”. Garcia s’est toutefois réjoui de disposer d’un groupe au complet, puisque Zeno Debast fera son entrée dans la sélection pour la première fois depuis le début du Mondial.

Nul ne sait donc si Romelu Lukaku, Jérémy Doku, Hans Vanaken ou autre Nathan Ngoy seront sur la pelouse au coup d’envoi. Mais les Diables Rouges espéreront poursuivre leur montée en puissance, en s’appuyant sur la relative solidité défensive démontrée lors de la phase de poules, afin d’accéder aux huitièmes de finale de la compétition. En cas de victoire face au Sénégal qu’ils n’ont encore jamais rencontré dans leur histoire, ce sont les États-Unis ou la Bosnie-Herzégovine qui se dresseraient sur leur route.

Belga