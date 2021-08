Les défis de Rajae Maouane : “On est déjà puni”

“Le conseil d’Etat doit rendre son avis dans les semaines qui viennent. C’est le type de projet qui est important pour changer les habitudes de comportement et lutter contre le dérèglement climatique. C’est clair que ce n’est pas facile. Il faut de la concertation intra-bruxelloise et avec les autres Régions, Flandre et Wallonie. Bruxelles ne peut pas avancer toute seule, on fait partie d’un état fédéral et on y tient. Le dossier sur la table est soumis à amendement, on ne passera pas en force sans nos partenaires de gouvernement. La concertation est le maître-mot. Ça peut ne pas aboutir pendant cette législature, mais ça peut aussi avoir lieu.

Alain Maron et la vaccination

Le ministre bruxellois de la Santé a fait l’objet de nombreuses critiques ces dernières semaines après des chiffres décevants sur la vaccination en Région bruxelloise. Sa co-présidente le défend sans hésitation.

“On est très content qu’Alain Maron ait la vaccination à Bruxelles. C’est un gros enjeu en général et à Bruxelles. Le ministre fédéral de la Santé, ce n’est pas un écologiste mais un socialiste, a dit « Alain Maron fait du très bon travail, il fait tout ce qui est possible et imaginable pour faire progresser la vaccination à Bruxelles ». Alain Maron et tout le gouvernement sont très volontaristes, mais force est de constater qu’on a un problème à Bruxelles qui ne progresse pas aussi bien que dans les autres Régions. On ne peut pas dire que les centres de vaccination n’ont pas fonctionné. Ils ont très bien fonctionné, je m’y suis faite vaccinée, j’y ai accompagné mes parents et d’autres connaissances. A notre échelle, on peut tous être des ambassadeurs de la vaccination. A la rentrée, plein de choses seront mise en place : la vaccination aux abords et dans les écoles, le vacci-bus qui sillonne les communes. L’initiative à Molenbeek de la bourgmestre Catherine Moureaux de proposer la vaccination aux abords du marché est une bonne façon de faire. Il faut délocaliser et décentraliser les exercices de vaccination.”

Si ça ne marche pas, on applique le pass sanitaire comme en France ?

“Il faut surveiller la situation de très près. Je vois que la France, l’Italie utilisent le pass ou se posent la question. Mais en attendant, il faut continuer à convaincre, continuer à faire de la pédagogie pour faire progresser la vaccination. On continuera à être attentif car la situation est préoccupante.”

Les effets “long terme” de la crise sanitaire



“C’est clair que cela a impacté notre vie. Moi, je fais beaucoup moins de câlins ce qui est dommage. Pour le moment à Bruxelles, on doit continuer à rester attentifs avec les gestes barrière, les contrôles au retour des vacances, d’aller se faire tester si on ne sent pas bien. On espère vraiment que la rentrée pourra bien se passer. “

Une réforme de l’Etat avec les citoyens

On termine l’entretien en parlant des réformes institutionnelles. Avec une première question: croyez-vous à une Belgique à 4 Régions ?

“Je crois à la Belgique d’abord. C’est important de le dire je crois. La Belgique, on y tient et le sens de cette coalition Vivaldi, c’était de donner un avenir au pays. Je ne suis sûre qu’une réforme de l’Etat soit la plus grande priorité à l’heure actuelle. Mais ce qui est important, et que nous avons demandé et obtenu dans l’accord de gouvernement, c’est qu’elle ne se fasse pas sans les citoyens. C’est terminé cette image de réforme de l’Etat avec des présidents de parti enfermés dans un château. Il faut vraiment qu’on puisse associer de manière très concrète les citoyens et citoyennes à la réflexion « comment ils et elles voient la Belgique de demain ». Notre Belgique, c’est notre bien à tous.

Pour les écologistes, une consultation citoyenne ce n’est pas cosmétique. Nous avons de très hauts standards en terme de consultation citoyenne. Juste un site internet qui récolte des avis, ce n’est pas suffisant pour nous. Sur une matière aussi compliquée, on doit pouvoir faire appel à des experts, à des académiques pour expliquer les différents concepts et que les citoyens soient réellement impliqués. C’est comme cela qu’on réussira à réformer le pays, en associant la population.”

On repose notre question sur la Belgique à 4. Rajae Maouane restera volontairement nébuleuse.

“J’ai une vision, mais je me garderai de vous la donner. On est en plein consultation entre écologistes. On y réfléchit à l’intérieur d’Ecolo et avec Groen. Ce qui est clair, c’est qu’il y a un lien entre les différentes Régions. Pendant les inondations, énormément de Flamands et de Bruxellois sont allés aider les sinistrés wallons. Il y a aussi un lien naturel entre les Bruxellois francophones et les Wallons, et entre les Bruxellois néerlandophones et les Flamands.

Cette réforme de l’Etat, on doit l’attaquer sans tabou. Sur la place de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est une question qu’on doit se poser entre francophones. Ce n’est pas exclu qu’elle puisse disparaître. Ce n’est pas exclu qu’elle continue à exister.”