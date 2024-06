Les cultes appellent les futurs gouvernements à continuer à investir dans leur financement

Tous les cultes reconnus de Belgique, ainsi que le bouddhisme, toujours dans l’attente d’une reconnaissance par l’Etat, demandent mardi aux partis politiques et aux futurs gouvernements issus des élections de continuer à investir dans leur financement.

Dans une déclaration commune, ils soulignent “leur rôle social positif” et considèrent qu’il s’agit d’un “investissement rentable” dans la cohésion sociale, le bien-être mental, l’éducation et la solidarité mutuelle.

L’appel est signé par l’Union bouddhiste, le Comité central du culte anglican, le Conseil musulman, le Synode fédéral, l’Église protestante unie, l’Église orthodoxe, le Consistoire central israélite et la Conférence des évêques de Belgique.

Ces cultes indiquent espérer que la prochaine législature procédera à la reconnaissance des communautés qui en ont fait la demande et qui ont reçu une évaluation positive. “Bien plus que la nécessité d’interdire le financement en provenance de l’étranger dans le contexte des mesures antiterroristes, c’est le rôle constructif des communautés religieuses locales pour la vie de la communauté qui est en jeu ici“, soulignent-ils.

Ils demandent aux autorités de continuer à opter pour une “collaboration pluraliste” active avec les cultes et la laïcité en Belgique.

Les représentants officiels des religions reconnues en Belgique et du bouddhisme appellent par ailleurs tous les citoyens à participer de manière constructive au débat et au processus électoral. “La démocratie et les élections sont indispensables dans la recherche d’une société libre et juste“, ajoutent-ils. “Plus la participation est importante, plus la société est démocratique.”

Belga – Photo : Belga