Les Cliniques Saint-Luc ont réalisé une intervention neurochirurgicale inédite en Europe pour traiter l’épilepsie

Les Cliniques Saint-Luc, à Bruxelles, ont réalisé une intervention neurochirurgicale inédite en Europe permettant de traiter l’épilepsie lorsqu’elle résiste aux médicaments, annoncent-elles jeudi dans un communiqué. L’opération est moins invasive et dure moins longtemps.

Lorsque l’épilepsie résiste aux médicaments (dite “réfractaire”), une intervention chirurgicale peut s’avérer nécessaire afin d’enlever la zone du cerveau responsable des crises ou d’implanter une sonde de stimulation pour réguler l’activité électrique du cerveau, expliquent les Cliniques Saint-Luc. Pour la première fois, le jeudi 25 juin, un patient a bénéficié d’une nouvelle technique d’intervention, permettant de mieux cibler la zone responsable des crises et de réduire la durée de l’opération.

La technique, appelée “thermo-ablation laser”, consiste à introduire une sonde laser à travers une micro-ouverture dans le crâne. Les chirurgiens peuvent dès lors cibler avec précision la zone sur laquelle intervenir. Habituellement, un cadre doit être posé sur la tête du patient, mais l’utilisation d’un robot et d’un laser a permis de l’éviter. Le trou creusé dans le crâne a été réduit à trois millimètres.

La sonde est ensuite introduite à travers cette ouverture pour permettre l’ablation de la zone du cerveau responsable des crises d’épilepsie. Afin de garantir le bon positionnement de l’outil et de suivre en temps réel l’opération, un guidage par imagerie par résonance magnétique (IRM) a été effectué, directement dans la salle d’opération.

Le patient, âgé de 30 ans, a été opéré avec succès et a pu regagner son domicile dès le lendemain de l’intervention, se réjouissent les Cliniques Saint-Luc.

Belga