La direction d’Intermarché déplore la grève dans les cinq magasins bruxellois

Les cinq magasins “Intermarché by Mestdagh” de Bruxelles sont en grève depuis ce mercredi matin, annonce le syndicat CNE. Il s’agit des magasins d’Uccle, Forest, Schaerbeek, Molenbeek et Jette.

Outre la grogne suscitée par la reprise du groupe de supermarchés Mestdagh par l’enseigne française Intermarché, et qui entraîne le basculement des magasins intégrés vers un modèle de franchise, l’arrêt de travail s’explique par une réalité de terrain spécifique aux magasins bruxellois, selon le syndicat chrétien.

Problème de langues

“Intermarché est une entreprise française et ne veut pas investir de manière automatique dans le bilinguisme pour uniquement les magasins bruxellois et deux magasins néerlandophones. Conséquences: des travailleurs sont amenés à imprimer et coller des étiquettes sur chaque produit marque Intermarché, de manière individuelle, et dans une organisation du travail chaotique”, dénonce la CNE.

Toujours selon le syndicat chrétien, la direction aurait, en outre, décidé “sans concertation“, de recourir à des travailleurs d’une firme externe, “sans formation et temporairement, alors que ce travail restera récurrent tant que d’autres solutions ne seront pas trouvées“.



L’intermarché de Jette en grève ce mercredi matin. Photo SM (BX1)

“Il y a une surcharge de travail et surtout, il y a l’absence de marchandise. Quand on commande, on n’a pas ce que l’on commande… En prime, les travailleurs n’ont pas de certitudes sur leur avenir, ils ne savent pas dans quelle commission paritaire ils vont se retrouver. La direction dit que rien ne change, mais tous les magasins vont devenir franchisés, donc tout change !“, nous précise Fabienne Meulemans, permanente SETCA pour Bruxelles.

La direction déplore la grève

La direction d’Intermarché déplore la grève initiée mercredi matin dans les cinq supermarchés bruxellois. Elle affirme comprendre les inquiétudes du personnel liées au changement d’enseigne, mais estime que faire grève n’est pas cohérent par rapport à la situation financière “dramatique” que connaissaient les quelque 80 magasins Carrefour by Mestdagh avant la reprise par l’enseigne française.

Un bureau de conciliation est prévu ce mercredi à 14h pour aborder ces différents points, indique encore la CNE.

■ Interview de Fabienne Meulemans, permanente SETCA pour Bruxelles, au micro de Valérie Leclercq et Frédéric De Henau.



