Les Bruxellois consacrent en moyenne un tiers de leurs revenus à se loger

Les Bruxellois consacrent plus d’un tiers de leur budget pour se loger. Il s’agit d’une moyenne, ce qui signifie que pour certains ménages, c’est bien pire.

À Bruxelles, les ménages consacrent environ 35 % de leur budget mensuel au logement. Cela comprend le prix du logement, le loyer ou le prêt à rembourser à la banque, mais aussi les charges, l’eau, l’électricité, le chauffage. Il s’agit, et de loin, du premier poste de dépense pour les ménages à Bruxelles. Il est suivi par l’alimentation, environ 14 %, et puis par le transport, environ 9 %.

Revenons 25 ans en arrière, au début des années 2000. Cette année-là, les dépenses habitation grimpaient à un peu moins de 30 % du budget mensuel. C’est donc 5 % de moins qu’en 2024.

Cet écart peut ne pas sembler énorme, mais tout de même : cela signifie qu’au fil du temps, nous accordons de moins en moins d’argent à d’autres domaines. “Certains locataires vont même jusqu’à payer 50 à 60 % de leur revenu“, s’inquiète José Garcia. “Plus vous mettez d’argent dans le loyer, moins vous avez de possibilités de bien vous nourrir, d’avoir quelques loisirs, de payer vos autres factures de gaz et d’électricité. Cela crée des problèmes, notamment aussi si on veut se soigner tout simplement. Et donc moins on a d’argent à consacrer à l’ensemble de toutes ces dépenses, moins évidemment on vit bien“, explique-t-il.

Il faut dire que ça se comprend : le loyer moyen d’un appartement à Bruxelles grimpait en 2024 à plus de 1 300 €. C’est du jamais vu jusqu’ici.

■ Décryptage de Maël Arnoldussen