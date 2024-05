Les Belges restent en moyenne 11 ans et 4 mois chez un même employeur

Contrairement aux idées reçues, les Belges ne changent pas d’emploi de plus en plus rapidement, selon une enquête du prestataire de services RH Acerta Consult publiée jeudi. En moyenne, les travailleurs restent 11 ans et 4 mois chez un même employeur avant de changer d’emploi, soit une légère augmentation de l’ancienneté moyenne par rapport à il y a cinq et dix ans.

Selon cette enquête, basée sur les données de 340.000 personnes en service auprès de plus de 44.000 entreprises privées, un travailleur belge change en moyenne trois fois d’emploi au cours de sa carrière, travaillant ainsi pour un total de quatre employeurs différents. “L’ancienneté est aujourd’hui supérieure de près de 4 % à celle d’il y a cinq et dix ans“, observe Acerta Consult.

“Même si les années coronavirus ont fait réfléchir les gens sur le travail qu’ils font ou veulent faire, la loyauté moyenne envers l’employeur n’en a apparemment pas souffert“, constate Benoît Caufriez, directeur chez Acerta Consult. “Les jeunes, qui changent de toute façon plus rapidement d’emploi, n’ont pas non plus d’effet sur le chiffre global. En effet, d’une part, les travailleurs âgés sont plus nombreux, car nous devons tous travailler plus longtemps, et d’autre part, ils sont moins susceptibles de changer d’emploi.”

Par ailleurs, l’ancienneté moyenne varie considérablement selon la taille de l’entreprise. Dans les sociétés de plus de 500 travailleurs, l’ancienneté atteint environ 15,5 ans, en hausse de 9% sur la dernière décennie. En revanche, dans les plus petites PME, l’ancienneté oscille entre 6,5 et 8 ans.

“La Belgique est un pays de PME et les PME ne disposent pas des mêmes ressources et opportunités que les grandes entreprises en termes d’offres d’emploi et de possibilités de développement“, analyse M. Caufriez.

Belga – Photo : BX1 (image prétexte)