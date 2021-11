Les Belges francophones sont de plus en plus en faveur d’une régularisation des sans-papiers

A la veille du lancement de la campagne 11.11.11, le CNCD publie un sondage sur l’opinion des Belges sur l’aide au développement, la transition écologique, la taxation ou encore la régularisation des sans-papiers.

Dans la grande majorité, les Belges souhaitent que la Belgique continue à réserver 0,7% de son budget pour l’aide au développement. 72% sont aussi favorable à la création d’un impôt européen sur les grandes fortunes. “Quand nous parlons de grande fortune, nous parlons de plus d’un million d’euros hors résidence principale, explique Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD. Avec la crise sanitaire, les citoyens sont de plus en plus favorable à une taxation différente. Ils veulent aussi que les sociétés paient un peu plus d’impôts. En réalité, dans les propositions européennes pour trouver de nouveaux financements, la seule qui est moins soutenue en Belgique, est celle concernant la taxation des services numériques.”

Les Belges sont aussi en faveur d’un recyclage complet des matières naturelles, 78% souhaitent rénover leurs biens et 66% veulent sortir des énergies fossiles. Par contre, seuls 39% souhaitent que toutes les voitures deviennent électriques.

Des différences entre francophones et néerlandophones

Il y a tout de même un sujet qui divise le nord et le sud du pays: l’immigration. La régularisation ou les droits des sans-papiers ne sont pas appréhendés de la même manière. Les Flamands sont plutôt contre la régularisation contrairement aux francophones. Et avec le temps, cet écart se creuse. “Nous voyons que les francophones sont de plus en plus favorable à la régularisation des sans-papiers, commente Arnaud Zacharie. Cela est dû notamment aux campagnes que nous avons déjà menées. La classe politique au nord du pays parle aussi de manière plus négative des migrants. Cela joue sur les perceptions de la population.”

Grâce à ce sondage, les équipes du CNCD vont pouvoir orienter leurs futures campagnes de sensibilisation et aussi leurs discours de plaidoyer envers la classe politique.

■ Interview d’Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD par Vanessa Lhuillier