Les associations humanitaires réagissent devant les centres d’accueil Fedasil saturés

Ce matin, quatre associations humanitaires se sont rassemblées pour dénoncer la situation devant les centres d’accueil Fedasil, notamment devant le Petit-Château.

La pénurie de places dans les centres d’accueil Fedasil oblige les gens à attendre dans le froid pendant des heures, voire des jours. Quatre associations humanitaires (Médecins du monde, Médecins sans frontières, la Plateforme citoyenne et la Croix-Rouge de Belgique) se sont rassemblées pour dénoncer cette “situation épouvantable” selon, Muriel Gonçalves de Médecins du Monde. Ces associations constatent qu’en plus des cas d’hypothermie dus au froid, les gens dorment sur place au milieu des déchets et des rats. Ils ne souhaitent pas quitter la file au risque de perdre leur place et de devoir recommencer. En attendant, des volontaires leur apportent du café, de la nourriture et des couvertures.

Médecins du Monde rappelle que “tout le monde doit pouvoir déposer une demande d’asile, c’est un droit“. En raison du nombre important de demandeurs devant les centres a obligé Fedasil de créer deux files, dont une prioritaire. Les femmes seules et les mineurs peuvent accéder plus facilement aux centres. Pourtant, ces personnes prioritaires en ressortent, sans rendez-vous pour une demande d’asile. On leur donne uniquement un papier leur expliquant qu’il n’y a plus de place et les invite à revenir un autre jour.

Pour ces associations humanitaires, la Belgique est confrontée à une “crise de l’accueil” et une centaine de personnes sont concernées. Un plaidoyer de sept points pour interpeller le “gouvernement de prendre ses responsabilités et de garantir un accueil digne“. Le sixième point explique que : “le secteur de l’accueil et de l’hébergement d’urgence bruxellois, saturé, a proposé des solutions d’hébergement et/ou de prise en charge au secrétaire d’État. Il les a refusées en dépit de l’urgence“.

Le cabinet du Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) a expliqué que de nouveaux sites d’accueil vont ouvrir dans quelques mois. Ce rassemblement “coup de gueule” des associations insiste sur l’urgence de trouver maintenant des lieux pour ces personnes en attente.

C. Paillaud / image : BX1