Les archives privées d’Henry et Louise Le Bœuf rendues publiques à Bozar et la KBR

Les archives privées de Henry Le Bœuf et de son épouse Louise Le Bœuf-Thys sont désormais accessibles au public. La collection a été récemment acquise par la Fondation Roi Baudouin, à l’initiative conjointe du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) et de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR).

Acquises grâce au Fonds Marie-Jeanne Dauchy, les archives ont été déposées à la KBR pour y être conservées, étudiées et valorisées. La collection comprend notamment la vaste correspondance qu’Henry Le Bœuf a entretenue avec son épouse Louise Thys ainsi que des courriers reçus d’artistes et de son amie la reine Élisabeth. On y trouve également des écrits autographes sur la musique, certains publiés, d’autres inédits, divers documents iconographiques, mais aussi, un album réalisé à l’occasion de la manifestation en l’honneur d’Henry Le Bœuf du 2 mai 1926.

Avocat de formation, mécène mélomane et pianiste à ses heures, le Bruxellois Henry Le Bœuf (1874-1935) fut critique musical et membre (voire fondateur) de différentes institutions parmi lesquelles le “Dispensaire des artistes” (1915) et la “Commission de Surveillance du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles” (1919).

Cette nouvelle collection s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre la KBR et Bozar autour de la bibliothèque musicale “Fondation Henry Le Bœuf”, créée en 2023. L’acquisition fait également partie d’une série de projets de valorisation menés dans la perspective du centenaire du Palais des Beaux-Arts (2028) et du bicentenaire de la Belgique (2030).

