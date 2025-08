Le démontage de l’orgue de Bozar, endommagé lors de l’incendie de 2021, a débuté

L’instrument avait été gravement endommagé par l’eau lors de l’extinction de l’incendie qui avait touché, en 2021, l’édifice conçu par Victor Horta. La livraison du nouvel orgue est prévue pour l’automne 2028.

Le Palais des Beaux-Arts (Bozar) a entamé le démontage de l’orgue de concert de la salle Henry Le Bœuf en vue de son remplacement, a annoncé l’institution mercredi.

Un incendie avait éclaté sur le toit du Palais des Beaux-Arts le 18 janvier 2021. Les dégâts causés par le feu étaient restés limités aux salles d’exposition et à la toiture de la salle Henry Le Bœuf, mais l’eau utilisée pour éteindre les flammes s’était profondément infiltrée dans le bâtiment et avait particulièrement endommagé l’orgue. Aujourd’hui, plus de quatre ans et demi plus tard, le démontage de l’orgue peut débuter. Sa façade historique sera conservée et restaurée, avec la réintégration de certains éléments d’origine, conformément aux plans de Victor Horta. L’orgue en lui-même sera remplacé par un nouvel instrument dont la construction a été confiée à la manufacture autrichienne Rieger Orgelbau. Le nouvel orgue sera un instrument symphonique contemporain inspiré de l’école française, doté de 67 jeux répartis sur quatre claviers manuels et un pédalier. Il alliera tradition artisanale et technologies de pointe. Son coût s’élève à 2 millions d’euros. Les travaux seront répartis sur quatre étés en dehors des saisons de concert.

En attendant la livraison du nouvel orgue, prévue pour l’automne 2028, la musique d’orgue continuera de résonner à Bozar grâce à une liaison innovante par fibre optique avec la cathédrale de Bruxelles. Les organistes pourront jouer en direct sur l’orgue de la cathédrale, dont le son sera transmis en temps réel à la salle Henry Le Bœuf. Le premier concert utilisant cette technologie est prévu le 8 mars 2026.

Belga