Les aides soignantes pourront plus soutenir les infirmières à domicile

Le Comité de l’assurance de l’INAMI a donné son feu vert pour que, dans le secteur des soins infirmiers à domicile, des tâches de soins bien définies puissent être exécutées, encore plus qu’avant, par des aides-soignantes et non plus uniquement par des infirmières.

Dans l’optique de garantir l’avenir des soins de santé en Belgique, de nouvelles affectations vont voir le jour pour plusieurs professions médicales. Plus précisément, l’INAMI a décidé que certaines tâches auparavant uniquement effectuées par les infirmières, pourront désormais être réalisées par des aides-soignantes.

« Dans la pratique, les infirmières à domicile sont souvent encore trop peu employées à leur juste valeur. Elles consacrent encore beaucoup de temps à des tâches que d’autres personnes peuvent accomplir tout aussi bien, voire mieux. Je pense, par exemple, aux soins d’hygiène de base », explique Frank Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Avec les progrès de la médecine et l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de personnes souffrant de maladies chroniques a considérablement augmenté. De ce fait, la demande de soins continuera d’augmenter dans les prochaines années. À l’avenir, le défi de trouver du personnel soignant non seulement bien formé, mais aussi en nombre suffisant, sera donc encore plus grand.

Concrètement, qu’est-ce qui va changer ? Jusqu’à présent, dans le secteur des soins infirmiers à domicile, chaque équipe de soins – qui assurait le suivi d’un patient et qui souhaitait collaborer avec des aides-soignantes – devait être composée de 4 infirmières. Grâce à la décision du Comité de l’assurance de l’INAMI, désormais, il ne faudra plus que 3 infirmières. En outre, le pourcentage maximal (25 %) de prestations de base pouvant être confiées à une aide-soignante au sein de l’équipe de soins est désormais abandonné. En d’autres termes, les aides-soignantes dans les soins à domicile seront autorisées à effectuer davantage de prestations de base que ce n’est le cas aujourd’hui. Bien entendu, il appartient à l’infirmière à domicile, après avoir rendu visite au patient, d’évaluer exactement les tâches qui peuvent être déléguées à l’aide-soignante. De plus, les aides-soignantes pourront, sous certaines conditions, être déployées dans les soins palliatifs à domicile, ce qui n’était pas possible auparavant.

La rédaction | Photo : Belga