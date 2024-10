Les accidents entre des véhicules de la Stib et des deux roues ont baissé de 20% en 2023

La Stib a constaté une diminution de 20% du nombre d’accidents entre ses bus et ses trams et un vélo ou une trottinette l’an dernier, rapporte la société de transports publics jeudi. Elle décrit “un résultat encourageant” et lance une nouvelle campagne de sensibilisation cette semaine.

En 2023, 87 accidents ont impliqué un véhicule de la Stib et un vélo, une trottinette ou un engin de micromobilité, contre 109 en 2022. Les bus et les trams ont pourtant parcouru davantage de kilomètres (476.000 en plus) tandis que les vélos ainsi que les trottinettes sont toujours plus nombreux dans les rues de Bruxelles, souligne la société de transport.

La Stib dit vouloir poursuivre ses efforts de formation et de sensibilisation pour continuer à faire baisser le nombre d’accidents. Elle lance d’ailleurs une nouvelle campagne pour expliquer aux cyclistes, trottinettistes et piétons l’importance de ne pas couper la route des trams et des bus.

La société souligne notamment que la chute des feuilles rend les routes et les rails glissants, ce qui augmente la distance de freinage du tram. La campagne rappelle également qu’un bus qui quitte son arrêt a priorité, et que les autres usagers ne peuvent plus le doubler lorsque le clignotant est enclenché.

La Stib a par ailleurs développé cette année un atelier destiné à ses futurs chauffeurs pour les sensibiliser à la sensation que ressentent les cyclistes lorsqu’ils sont doublés par un bus.

Belga – Photo : Stib