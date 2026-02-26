Les accidents de travail en baisse dans le secteur de la construction

Le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction et de l’installation continue de diminuer, ressort-il jeudi des chiffres les plus récents de la fédération de la construction Embuild.

En 2024, le secteur a enregistré 7.166 accidents ayant entraîné au moins un jour d’incapacité de travail, soit une baisse de 6%. Selon la fédération, cette chute, observée depuis 2022, s’explique par les investissements réalisés en matière de sécurité.

D’après les chiffres de l’Agence fédérale des risques professionnels (Fedris), le secteur de la construction progresse davantage que les autres branches d’activité. Alors que les chantiers sont devenus 6 % plus sûrs en 2024, l’amélioration n’a été que de 2,7 % tous secteurs confondus, avec 57.285 accidents recensés en 2024.

“Le secteur de la construction affiche des performances supérieures à la moyenne de l’économie en termes de sécurité. C’est le résultat d’efforts constants, mais nous voulons aller encore plus loin”, assure Niko Demeester, administrateur délégué d’Embuild.

Le secteur de la construction et de l’installation représente toutefois encore un accident du travail sur huit en Belgique.

Selon le secteur, cette baisse continue s’explique principalement par la formation obligatoire à la sécurité introduite en 2023. Toute personne travaillant sur un chantier doit désormais suivre une formation obligatoire de huit heures. Si les entrepreneurs ne font pas suivre cette formation à leurs travailleurs, un procès-verbal peut être dressé.

La numérisation croissante du secteur contribue également, selon Embuild, à rendre l’environnement de travail plus sûr. Ainsi, les drones sont de plus en plus utilisés afin d’inspecter les zones dangereuses des maisons et des bâtiments.

Embuild souligne toutefois que ces chiffres sont incomplets. Les accidents impliquant des indépendants ou des travailleurs détachés n’y sont pas comptabilisés. La fédération souhaite que ces accidents soient également enregistrés “afin d’obtenir une image complète de la situation en matière de sécurité”.

Belga