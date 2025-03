L’épouse du président Moyen-Orient, Afrique, Europe Goodyear tuée lors d’un cambriolage à Bruxelles

Une femme de 61 ans a été tuée le 17 mars lors du cambriolage de son appartement à Woluwe-Saint-Pierre, a indiqué samedi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Sudinfo et Het Nieuwsblad.

Selon les deux médias, la victime serait l’épouse du président Moyen-Orient, Afrique, Europe du fabricant de pneu Goodyear. Sudinfo et Het Nieuwsblad racontent que la sexagénaire est arrivée à son appartement le 17 mars vers 20h00 et est tombée nez à nez avec un inconnu portant un masque buccal. L’homme l’a menacée pour qu’elle entre dans l’appartement avant de la poignarder et de s’enfuir avec des montres de luxe, d’une valeur totale de plusieurs dizaines de milliers d’euros, et des bijoux.

Le mari a découvert le corps en rentrant, plus tard, et a immédiatement appelé les services de secours, qui n’ont pu que constater le décès. “Le parquet a désigné un juge d’instruction pour des faits d’homicide”, a précisé le parquet de Bruxelles. “Dans l’intérêt de l’enquête et par respect pour la famille de la victime, aucun autre commentaire ne sera fait.”

Belga – Images Caravaggio