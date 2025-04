Avec 5 décès l’an dernier, les intrusions sur les voies restent “un problème majeur”

En 2024, 646 intrusions dans les voies ont été officiellement signalées, contre 632 en 2023.

Les intrusions sur les voies restent “un problème majeur qui met des vies en péril” et provoquent de nombreux retards sur le rail, a alerté mercredi Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, alors que cinq décès ont eu lieu l’an dernier en rapport avec cette problématique.

En 2024, 646 intrusions dans les voies ont été officiellement signalées, contre 632 en 2023. Une hausse de 2% qui mérite toutefois “d’être quelque peu nuancée”, selon Infrabel. Le gestionnaire du réseau ferré a en effet installé davantage de caméras et de systèmes de surveillance sur son réseau, ce qui a amélioré la détection des infractions et entraîné une hausse des signalements. Ces intrusions ont entraîné cinq décès l’an dernier, un chiffre identique à 2023, et fait trois blessés graves, contre quatre personnes grièvement blessées en 2023.

► Voir aussi | Une dame de 67 ans décède après avoir été heurtée par un train à la gare de Forest-Est

À côté des drames humains, les intrusions dans les voies provoquent de nombreux retards de trains. En 2024, Infrabel a enregistré une moyenne record de près de 11 heures de retard par jour, soit une augmentation d’environ 9% par rapport à 2023. La moitié des signalements concernent des intrusions dans les voies en gare, selon Infrabel. Le gestionnaire de l’infrastructure y porte donc une grande partie de ses efforts de prévention en y installant notamment des clôtures (intelligentes) le long des voies et entre les voies, des tapis-obstacles, des blocs de béton et des caméras. Les chiffres d’Infrabel révèlent également que 43% du nombre total d’intrusions dans les voies ont lieu en fin d’après-midi, avec un pic à l’heure de pointe vespérale, entre 17h00 et 19h00.

Les intrusions sur les voies se produisent partout en Belgique mais, en 2024, près d’un signalement sur deux (312 cas ou 48% du total) concernait la Flandre. La Wallonie a enregistré 219 signalements (34% du total belge) et Bruxelles 116 (18%). Le réseau ferroviaire belge comporte une cinquantaine d’endroits où les intrusions dans les voies sont plus fréquentes. Infrabel et la Police fédérale des Chemins de fer collaborent de longue date pour prendre les intrus en flagrant délit. Des opérations de contrôle sont ainsi menées à travers le pays. Cette année, une attention particulière sera portée aux parcs d’attractions et aux lieux de concert situés à proximité de voies ferrées. Une analyse a en effet mis en lumière le fait qu’un nombre important de jeunes commettaient des imprudences à ces endroits.

►Relire | Forest : une jeune fille perd la vie percutée par un train

Les personnes prises en flagrant délit d’intrusion dans les voies et dans les parties de l’infrastructure ferroviaire non accessibles au public s’exposent à une amende de 300 à 500 euros. Pour les mineurs, le montant peut atteindre 175 euros.

Belga