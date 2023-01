L’épidémie de grippe est officielle : un pic bien plus tôt que ces dernières années

Les cas de grippe sont en hausse, tout comme les contaminations au coronavirus et à la bronchiolite, rapporte l’Institut belge de santé publique Sciensano.

Si la grippe a déjà fait son retour depuis plusieurs semaines en Belgique, les cas sont en telle hausse durant la fin d’année 2022 que nous sommes officiellement entrés dans une épidémie de grippe, selon les critères définis par Sciensano, l’Institut belge de santé publique.

Sciensano précise que les infections touchent tous les groupes d’âge, mais que ce sont surtout les enfants et jeunes adultes qui semblent les plus touchés actuellement. Il rappelle que le Conseil supérieur de la santé préconise une vaccination contre la grippe, principalement pour les personnes à risque (adultes de plus de 65 ans, femmes enceintes, personnes souffrant d’une maladie chronique ou séjournant dans une institution de soins, personnel soignant).

Selon les statistiques tenues à jour par Sciensano, le taux d’incidence des cas de grippe (nombre de cas pour 100 000 habitants sur deux semaines) a déjà dépassé les maximums atteints durant les hivers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 et est tout proche de celui de 2021-2022. Or, ces pics ont été approchés entre la 5e et 15e semaine de l’année. Cette fois, un premier pic a déjà été atteint à la 51e semaine de 2022.

Bronchiolite chez les plus âgés

Cette épidémie de grippe s’accompagne en prime de la circulation de bon nombre d’autres maladies respiratoires, causés par le virus du Covid-19 ou de la bronchiolite. Ainsi, l’institut pointe que les cas de bronchiolite sont beaucoup plus importants que les cas de grippe chez les plus de 65 ans, alors que chez les plus jeunes, c’est le virus de la grippe qui prend le dessus. Alors que les contaminations au Covid-19 continuent leur progression en Belgique, en pleine inquiétude internationale autour de la recrudescence de cette épidémie en Chine.

Sciensano rappelle qu’en cas de grippe, les antibiotiques ne sont d’aucune utilité et que le repos est principalement le meilleur remède. En cas de complications, il est nécessaire de consulter un médecin. La grippe se caractérise par un sentiment de malaise général avec des maux de tête, des maux de gorge, un écoulement nasal et de la toux, mais aussi de la fièvre, des frissons, de la transpiration et des douleurs musculaires. Et qu’en cas de symptômes, quelles qu’ils soient, il est important de se laver les mains, de porter un masque, de rester chez soi si on est malade et de bien aérer les espaces intérieurs.

Gr.I. – Photo : illustration Belga