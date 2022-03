L’église du Béguinage rouvre ses portes à tous ce samedi

Après plus d’un an d’occupation et d’action politique par des personnes sans-papiers.

Ce samedi 19 mars, l’église du Béguinage dans le centre-ville de Bruxelles, aussi appelée la Maison de la Compassion ouvrira à nouveau ses portes à tous.

Après plus d’un an d’occupation et d’action politique par et pour les sans-papiers, l’église avait temporairement fermé début du mois de mars pour être rénovée et réparée.

Les travaux sont maintenant finis et l’église accueille désormais une exposition “Le chemin de croix” d’Armand Demeulemeester jusqu’au 8 mai.

“House of Compassion” compte maintenant retrouver ses activités d’autrefois, comme l’organisation de conférences ou de manifestations. “Mais aussi juste pour le silence et les rencontres”, indique-t-elle dans un communiqué. L’église est ouverte du mardi au dimanche, de 11 heures à 17 heures. “Pour ceux qui en ressentent le besoin, un volontaire est toujours présent dans l’église pour une conversation.”

Photo : Belga