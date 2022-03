Le VK reçoit un million et demi pour rénover sa salle de concert

La salle de concert du centre culturel Vaartkapoen (VK) ne répond plus aux normes de bruit actuelles. La réouverture est prévue en 2023.

Située rue de l’Ecole à Molenbeek, la salle de concert du VK est bien connue dans le milieu musical bruxellois. Des groupes comme Rage Against the Machine, Garbage ou encore Stone Temple Pilots sont en effet passés par le VK à leurs débuts. Aujourd’hui, la salle de concert doit être complètement rénovée car elle ne correspond plus aux normes de bruit actuelles. La Commission communautaire flamande (VGC) a investi 1,5 million d’euros pour mener ce projet à bien, apprend-on via un communiqué de presse du Cabinet du Secrétaire d’Etat bruxellois, Pascal Smet, également membre du VGC.

“VK Concerts travaille depuis des années à créer une organisation musicale forte et innovante. Il s’agit d’un des nombreux lieux importants de Bruxelles qui donnent de la gueule à notre capitale et qui suscite la jalousie loin au-delà de nos frontières. Avec cette rénovation, les artistes pourront montrer leur travail dans des conditions optimales et une infrastructure adaptée à l’avenir est mise en place », explique Pascal Smet dans le communiqué.

Traversée verte, grand café, artiste en résidence

La salle de concert d’une capacité de 500 personnes fait partie intégrante du centre culturel Vaartkapoen. Ce dernier a déjà reçu 7 millions d’euros pour l’aménagement d’une traversée verte, d’un grand café, d’un hangar polyvalent et d’un espace pour artiste en résidence en son sein. Le million et demi supplémentaire cible donc particulièrement la salle de concert.

Les travaux sont en cours et l’ouverture est prévue à l’été 2023.

