Le vélo peut-il sauver l’Europe ?

La Semaine européenne de la mobilité aura comme point d’orgue le dimanche sans voitures, le 17 septembre. Comme chaque fois, ce sera une journée festive à Bruxelles. Mais le vélo fait partie du Plan Vert de l’Union européenne. L’ex-Commissaire Timmermans a déclaré récemment que le Vélo était la réponse à toutes les crises : crise énergétique, crise climatique… Rien que ça ! Et c’est vrai que les 27 estiment que le vélo peut jouer un un rôle essentiel pour faire baisser les émissions de CO2 dans le secteur du transport, un secteur qui est responsable d’un quart des émissions de l’UE.

C’est pour cela que le Parlement européen a voté il y a quelques mois un Plan Vélo qui est aussi soutenu par la Commission européenne, et qui prévoit de doubler les pistes cyclables d’ici 2030, de donner des cours de vélo à l’école, et de créer une vraie filière industrielle de fabrication de vélos, des Vélos Made In Europe, alors que les Chinois sont en train d’inonder l’Europe avec ses vélos électriques.

L’image du vélo a bien changé. Il y a 50 ans, le vélo était considéré comme un véhicule lent, et une ville comme Bruxelles faisait la part belle à la voiture. Aujourd’hui, avec les embouteillages, avec les zones 30, on va souvent plus vite à vélo qu’en voiture…

On en parle avec Claire Pelgrims, Chercheuse en urbanisme à l’ULB. Elle travaille aussi à l’Université Gustave Eiffel, en France, sur le projet SENCyclo. Et en duplex, Fabienne Keller, députée européenne et ex-maire de Strasbourg, la ville préférée des cyclistes en France.

Une émission présentée par Paul Germain depuis le Parlement européen à Bruxelles