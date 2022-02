Le tribunal correctionnel de Bruxelles fixe treize audiences pour le procès “Paris bis”

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a confirmé, mercredi, que le procès du dossier “Paris bis”, qui concerne l’enquête belge sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, débutera le 19 avril 2022 à 14h00. Douze autres dates ont été fixées entre le 22 avril et le 20 mai.

Quatorze personnes sont prévenues dans ce dossier, pour répondre de participation aux activités d’un groupe terroriste et diverses autres infractions.

Le procès se déroulera le 19 avril à 14h00, le 22 avril à 09h00 et à 14h00, le 25 avril à 14h00, le 26 avril à 14h00 et le vendredi 29 avril à 09h00 et à 14h00. Il se prolongera ensuite les 2, 3, 9, 10, 13, 16, 17 et 20 mai à 09h00 et à 14h00. Le jugement n’est pas attendu avant la fin de l’année judiciaire.

Deux procès

Le 13 novembre 2015, trois commandos ont mené des attaques à divers endroits de la capitale française, tuant 130 personnes. Le 22 mars 2016, la cellule terroriste à l’origine de ces attentats a également frappé l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem et la station de métro Maelbeek à Bruxelles, provoquant la mort de 32 autres personnes.

Immédiatement après les attentats de Paris, une enquête judiciaire de grande ampleur a été lancée en France et en Belgique. Plusieurs suspects ont été identifiés et arrêtés. Les plus importants d’entre eux ont été remis aux autorités françaises et sont actuellement jugés à Paris. Les autres, complices présumés des auteurs des attentats de novembre 2015, seront jugés à Bruxelles, dans le cadre du procès appelé “Paris bis”.

