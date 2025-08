Le trafic des TGV perturbé entre Paris et Bruxelles

La compagnie des chemins de fer française SNCF et la société de trains à grande vitesse Eurostar préviennent lundi de très importantes perturbations et d’annulations sur les lignes à grande vitesse de et vers Paris. Une partie du réseau ferroviaire français est en effet fermé en raison d’un problème d’alimentation électrique à environ 50 kilomètres au nord de la capitale.

Les TGV Inoui, Ouigo et Eurostar sont touchés. La SNCF recommande même aux voyageurs de reporter tous leurs déplacements avec ces trains à grande vitesse. “Les passagers peuvent échanger sans frais leurs tickets ou demander un remboursement complet“, indique-t-on en outre chez Eurostar.

Les trains circulent encore de et vers Paris mais cela se fait via des déviations, et donc pas au moyen du réseau à haute vitesse. Cela donne dès lors lieu à des retards. Depuis la gare de Bruxelles-Midi, jusqu’à 22 Eurostar relient chaque jour la capitale française. Ouigo assure, de son côté, trois liaisons quotidiennes.

Les trajets entre Londres et Amsterdam, les capitales britannique et belge et entre Bruxelles et Amsterdam ne sont pas concernés par ces perturbations. La SNCF précise encore que le problème d’alimentation électrique est survenu vers 8h30 dans la région de Moussy. Les “importantes réparations” nécessaires devraient durer jusque tard dans la soirée.

