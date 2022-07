Le tourisme reprend sa croissance à Bruxelles, même si “nous sommes encore loin du niveau de 2019”

Reprise des festivals, Tomorrowland, salons… : ces différentes activités confirment une reprise du secteur du tourisme dans la capitale.

Jeroen Roppe, porte-parole de Visit.brussels, l’agence régionale du tourisme, confirme que “le nombre de touristes augmente” durant ce premier semestre 2022 et au début de l’été, même s’il ne peut évoquer des chiffres précis. “On pourra faire le bilan en fin d’année, mais on sent qu’il y a beaucoup de voyages de dernière minute qui font que le nombre de touristes augmente”, explique-t-il.

“Nous sommes encore loin du niveau de 2019, qui était une année record pour le tourisme bruxellois avec 9,4 millions de nuitées enregistrées”, ajoute-t-il.

La reprise des festivals, dont celui de Tomorrowland, l’un des plus grands festivals électro du monde, fait également du bien à la capitale. “Tomorrowland n’a pas lieu à Bruxelles, mais a un impact important sur le tourisme bruxellois. On collabore avec l’organisation qui offre des packs pour découvrir la Belgique, dont Bruxelles”, commente Jeroen Roppe.

Connu pour son tourisme d’affaires, Bruxelles espère également que les salons et conférences vont reprendre un rythme de croisière pour attirer également ces touristes venus d’abord pour leur travail. “Le grand défi est d’avoir un tourisme en croissance, tout en gardant un respect pour les habitants et un équilibre entre les touristes de week-end et les touristes de longue durée”, conclut Jeroen Roppe.

■ Interview réalisée par Arnaud Bruckner et Vanessa Lhuillier dans Le 12h30 de BX1+.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck