Le taux d’occupation des maisons de repos a diminué de 10% en deux ans

Le nombre de personnes résidant en maison de repos en Wallonie et à Bruxelles a sensiblement diminué, confirme une étude réalisée par le Conseiller expert à la Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, Jean-Marc Rombaut.

Entre le 30 juin 2019 et le 30 juin 2021, le taux d’occupation dans les maisons de repos a ainsi chuté d’environ 5% en Wallonie pour avoisiner un peu moins de 90% (88,7%). Le recul est double à Bruxelles : – 10,3%. Seules 73,3% des places avaient dorénavant preneurs dans la Région bruxelloise.

À Bruxelles, 11 323 personnes résidaient dans une maison de repos au 30 juin 2021. C’est 1 623 en moins qu’avant la pandémie de Covid.

Ce recul est marqué dans toutes les catégories de résidents, précise le rapport de Jean-Marc Rombaut. Dans la catégorie “O”, des personnes réputées autonomes, le recul est de 21% (soit 451 résidents de moins). Dans la catégorie “A”, soit les personnes dépendantes physiquement pour se laver et ou s’habiller et les personnes désorientées dans le temps et dans l’espace, mais entièrement indépendantes physiquement, la baisse est de 18% (soit 391 résidents de moins). Enfin, la baisse est plus forte encore dans la catégorie “D”, soit les personnes avec un diagnostic de troubles cognitifs : -35%.

Dans les deux Régions, sur deux ans, la part des résidents “O”, les plus autonomes, a sensiblement diminué. Ils ne représentent plus que 10,4% en Wallonie et 15,2% à Bruxelles.

En Région bruxelloise, l’emploi global dans le secteur a fléchi toutes qualifications confondues : on comptait, en juin 2021, 170 équivalents temps plein (ETP), soit une baisse de 2,5% par rapport à 2019. Le secteur public fait toutefois exception avec un nombre d’ETP pratiquement stable.

Avec Belga – Photo : illustration Belga/Maxime Anciaux