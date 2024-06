Le taux d’emploi varie fortement entre les trois régions, souligne une étude (Infographies)

Le taux d’emploi chez les personnes d’au moins 25 ans et de moins de 55 ans était de 81,5% en 2023 en Belgique, ressort-il jeudi d’une étude de l’IESEG School of Management de Lille. L’étude souligne une différence notable entre les différentes régions au sein du pays. Pour cette même classe d’âge, le taux est de 86,7% en Flandre, de 75% en Wallonie et de 74,2% à Bruxelles.

Le taux d’emploi varie également en fonction du pays de naissance. Les personnes nées hors de l’Union européenne (UE) enregistrent un taux de 68,2% en Flandre, de 62,7% à Bruxelles et de 57,5% en Wallonie. À titre de comparaison, il s’élève à 90,2% en Flandre, à 78,9% à Bruxelles et à 77,8% en Wallonie pour les personnes nées en Belgique.

L’IESEG note également une différence notable en fonction du niveau d’études. Dans le nord du pays, les personnes qui ont au maximum un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ont un taux d’emploi de 85%, contre 94% pour les personnes qui ont un diplôme de l’enseignement supérieur. En Wallonie, les taux sont respectivement de 73% et de 88,1% et à Bruxelles, de 67,3% et 85,1%.

Par ailleurs, l’étude souligne une différence entre les hommes et les femmes. Celles nées hors de l’UE avec un diplôme de l’enseignement supérieur affichent un taux d’emploi de 69,3% en Belgique, contre 85,7% pour les hommes. L’écart est toutefois moindre pour les personnes nées en Belgique avec le même niveau d’étude avec un taux de 92,8% chez les femmes et de 94,7% chez les hommes.

À l’échelle de l’UE, la Belgique se classe à la 23e place avec seules la Roumanie, l’Espagne, la Grèce et l’Italie qui enregistrent un taux d’emploi plus faible pour la même classe d’âge (entre 25 et 55 ans).

