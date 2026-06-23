Le syndicat de propriétaires Badala s’oppose à la grille actualisée des loyers du SNPC

Le syndicat de propriétaires et bailleurs bruxellois Badala, qui plaide pour une approche éthique du revenu locatif, s’oppose à l’initiative du Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (SNPC) de créer une grille des loyers actualisée à Bruxelles, indique-t-il mardi.

La semaine dernière, le SNPC a décidé d’actualiser la grille des loyers, après la décision de la secrétaire d’Etat bruxelloise en charge du Logement, Karine Lalieux, de ne pas le faire. La loi impose aux bailleurs d’indiquer le loyer de référence dans tous les baux, en plus du loyer réel convenu. Ce loyer de référence se trouve dans la “grille des loyers” mise en place par l’administration régionale sur www.loyers.brussels. Le SNPC a toutefois estimé que la banque de données était “dépassée”.

Pour Badala, cette initiative du SNPC “suit une logique qui est une des causes de la crise du logement abordable”, majorant de 13,5% les loyers de référence établis par la Région bruxelloise. Il estime également qu’elle est antidémocratique. “La grille du loyer doit être créée en tenant compte de tous les Bruxellois et être le fruit de recherche indépendante, de concertation et de réflexion collective. Ce n’est pas un outil à l’avantage d’un seul acteur de société, qui crée ainsi sa propre réalité”, souligne-t-il.

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Badala estime que la grille de loyers est un repère indépendant pour évaluer si les loyers pratiqués restent compatibles avec l’objectif d’un logement accessible à tous et pas un outil pour reproduire mécaniquement les prix les plus élevés observés sur le marché.

Le syndicat estime que le SNPC banalise ainsi la hausse continue des loyers, voire l’accélère. Il appelle donc les autorités régionales à préserver l’indépendance des outils publics de référence, à améliorer la transparence des données relatives au marché locatif ou encore à ouvrir un débat sur les causes structurelles de l’inflation immobilière.

Belga