Le stade Roi Baudouin évacué, les supporters suédois escortés par la police

Les tribunes 1, 3 et 4 du stade Roi Baudouin peuvent être évacuées.

Les supporters suédois présents dans la tribune 2 du stade Roi Baudouin ont été évacués via le terrain vers la tribune 1 après l’arrêt du match Belgique-Suède lundi.

Après l’évacuation des tribunes 1, 3 et 4, les supporters présents dans la tribune 2, celle où se trouve le bloc réservé aux supporters suédois. Ceux-ci ont finalement pu rejoindre la tribune 1 en attendant de pouvoir sortir. Dans la tribune 1, des supporters suédois placés dans la salle de presse se sont également rassemblés et attendent le feu vert pour quitter le stade. En conférence de presse, Manu Leroy, le CEO de l’Union belge de football, a annoncé que les joueurs et supporters suédois seront escortés par la police pour “rentrer au pays en toute sécurité”. Vers 0h40, les derniers supporters suédois rassemblés dans la salle de presse ont reçu l’autorisation de quitter le stade

Lors de l’annonce de l’arrêt de la rencontre, il a été demandé aux supporters de ne pas quitter dans l’attente de plus d’informations. Dans les tribunes, les supporters restent calmes et des chants sont entonnés pour les Suédois. Interdits de sortir du stade, certains fans se sont rassemblés dans les couloirs de l’enceinte et suivent l’actualité depuis leurs smartphones. Le speaker du stade a d’ailleurs pris plusieurs fois la parole pour remercier les supporters pour leur patience