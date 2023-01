Le seul magasin de reptiles bruxellois ferme ses portes

En raison de l’augmentation des coûts de l’énergie, Reptishop, seul magasin dédié à la vente de reptiles dans la capitale a annoncé sa fermeture définitive ce week-end.

Arnaud Feytis patron de Reptishop, confie dans un communiqué de presse : “notre secteur connaît une crise sans précédent, tout comme l’ensemble des petits commerces belges, nos fournisseurs ont massivement augmenté le prix des marchandises.” De plus, la crise énergétique a également impacté les clients, plus “réticents à l’achat”. Ainsi, pour toutes ces raisons, il confirme que: “Reptishop n’a plus les liquidités nécessaires pour continuer l’exploitation à court et moyen terme, et c’est avec regret que nous mettons fin à nos activités.”