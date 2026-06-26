Le seuil d’information aux concentrations d’ozone atteint à Berchem-Sainte-Agathe

Des concentrations élevées d’ozone dans l’air ont été mesurées dans les réseaux de surveillance de la qualité de l’air des trois régions hier en Belgique, révèle la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine). C’est le cas à Berchem-Sainte-Agathe.

Le seuil d’information européen de 180 microgrammes par mètre cube d’air a été dépassé en 24 des 35 sites de surveillance du pays. Ce seuil est la valeur européenne à partir de laquelle la population doit être informée. Le seuil d’alerte de 240 µg/m³ n’a, lui, pas été atteint.

Les concentrations horaires maximales pour la journée d’hier ont atteint 205 µg/m³ à Berchem-Sainte-Agathe.

Environ 80% de la population belge a été potentiellement exposée à des concentrations d’ozone supérieures au seuil d’information.

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Ce vendredi, les températures atteindront les 38 degrés dans le centre du pays et 40 degrés dans l’est. De par la pollution atmosphérique et ce temps chaud et ensoleillé, les concentrations d’ozone augmenteront fortement. Des dépassements du seuil européen d’information sont attendus dans plusieurs régions. Le risque d’un dépassement local du seuil d’alerte de 240 μg/m³ est faible, mais ne peut être exclu.

Demain, il fera également très chaud, particulièrement dans le centre et l’est du pays, avec des maxima compris entre 35° et 39°C. Des dépassements du seuil européen d’information sont encore attendus dans plusieurs régions.

Dimanche, la situation s’améliore. Il fera moins chaud, mais les températures pourront atteindre tout de même 30°C dans le centre du pays.

Les concentrations d’ozone diminueront mais resteront assez élevées. Selon les dernières prévisions, aucun dépassement du seuil européen n’est plus attendu.

Belga