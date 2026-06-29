Le secteur spécialisé en matière de drogues et d’addiction inquiet des coupes budgétaires

La fédération bruxelloise des institutions spécialisées en matière de drogues et d’addictions (La féda bxl) et plusieurs organisations alertent lundi sur les réductions de financement public. Les projets menacés touchent des publics parmi les plus précarisés de la Région de Bruxelles-Capitale, préviennent-elles.

La fédération s’inquiète particulièrement de la baisse du financement régional de l’asbl Transit, opérateur de référence en matière d’assuétudes à Bruxelles depuis une trentaine d’années. Sa subvention pour 2025 et 2026 passerait de près de 5,5 à environ 4,4 millions d’euros par an. La mesure n’a pas encore fait l’objet d’une décision écrite formelle mais le secteur spécialisé alerte sur “les conséquences en chaîne de ces coupes pour la santé publique, la sécurité, la cohésion sociale et l’emploi”.

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Cette coupe serait d’ailleurs rétroactive pour 2025, ce qui heurte les principes de confiance légitime, de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique, selon l’association. La féda bxl rappelle pourtant que “les besoins ne cessent d’augmenter” à Bruxelles en matière de prévention, de réduction des risques, d’accompagnement et de soins liés aux usages de drogues et aux addictions. Elle réclame donc “une clarification rapide” des décisions prises et de leurs conséquences, surtout que d’autres organisations souffrent d’un manque de moyens.

L’an dernier, Transit a accompagné près de 2.000 personnes, environ 5% de plus que l’année précédente. Elle a dénombré quelque 15.000 passages à la salle de consommation à moindre risque, près de 8.000 admissions au centre d’hébergement d’urgence et quelque 6.500 prises en charge médicales. L’association, qui emploie 125 personnes, craint des licenciements “si les mesures d’économies sont aveuglément appliquées“.

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Belga