Le secteur culturel et événementiel dénonce la “prime de relance 2022” du gouvernement bruxellois

Il déplore l’arrivée tardive et le montant de cette aide.

Depuis le 23 mai, les secteurs les plus touchés par la crise peuvent bénéficier d’une aide du gouvernement bruxellois. Cette “prime de relance 2022” vise à soutenir les entreprises qui ont dû fermer ou qui ont été entravées dans leur activité par les différentes mesures sanitaires fin 2021 et au 1er trimestre 2022. Elle est destinée à plusieurs secteurs : discothèques, événementiel et culturel, ReCa et fournisseurs, tourisme, sport et transport de personnes.

Mais voilà, du côté du secteur culturel et évènementiel, cette prime ne passe pas. La Fédération de la Culture Indépendante (FCI), l’Event Confederation et la Fédération des métiers de l’Événementiel dénoncent dans un communiqué commun “le soutien financier insuffisant proposé aux entreprises éligibles”. Le secteur culturel se dit également “lâché” et “trahi” par le gouvernement bruxellois pour plusieurs raisons. D’abord l’arrivée tardive de cette aide, ensuite l’insuffisance des montants qui, selon le secteur, est très largement inférieure aux mesures de soutien accordées aux autres régions et aux promesses faites par certains ministres bruxellois.

“Cette aide à la relance 2022 rate donc son objectif et relance surtout colère et sentiment d’injustice au sein de notre secteur en particulier“, soulignent les signataires qui demandent au gouvernement bruxellois de revoir sa politique d’aide.

V.d.T. – Photo : Belga