Le RWDM s’impose en déplacement à Lommel (0-2)

Le RWDM s’est imposé 0-2 en déplacement à Lommel dans un match comptant pour la deuxième journée de la Challenger Pro League. Au classement, les Bruxellois (5e) comptent quatre points comme le Club NXT, Eupen, Patro Eisden, Beveren et La Louvière. Avec deux défaites, Lommel attend toujours sa première unité.

S’ils ont bien tenté de dicter le ton, les Limbourgeois n’ont pas recueilli grand-chose, si ce n’est du premier corner de la rencontre (7e). Le RWDM a alors pris l’ascendant, il combinait bien sans toutefois inquiéter Matthias Pieklak. En plus, le gardien lommelois a sorti un penalty tiré par Piotr Parzyszek accordé pour une faute d’Ibrahima Kebe sur Gaëtan Robail (34e). Le début de la seconde période a suivi le même schéma que celui de la première avec un Lommel entreprenant et surtout, peu incisif. Le RWDM a rapidement repris le dessus et sur un effort personnel de Robail, Ilyes Ziani a ouvert la marque (51e, 0-1). Plus décontractés, les Bruxellois sont parvenus à contrer les assauts adverses mais aussi à se créer les plus belles occasions. Sur une passe tranchante de Shuto Abe, Robail a couronné sa belle prestation d’une frappe croisée au petit rectangle (82e, 0-2).

Belga