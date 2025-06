Le RWDM bientôt sans stade ? Le vote pourrait avoir lieu ce soir lors du conseil communal

Ce soir, lors du conseil communal de Molenbeek, la convention qui lie le club de football RWDM et la commune pourrait être rompue.

La Commune de Molenbeek menace de résilier la convention qui les lie au RWDM en raison du changement de nom et de matricule. Ce mercredi soir, le sujet s’invite au conseil communal, alors que le RDWM devrait changer de nom au 1er juillet pour devenir le Daring Brussels. Les supporters ont répondu présent pour assister à la rencontre et au débat, et entendent bien voter cette rupture de convention. Le club n’a pas encore réagi.

Une marche des supporters est prévue ce dimanche, pour demander le maintien du nom et du logo.

■ Duplex de Rémy Rucquoi