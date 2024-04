Le RSC Anderlecht débouté sur toute la ligne dans sa plainte contre un journaliste

Le tribunal de première instance de Bruxelles rôle néerlandophone a rejeté la demande de dédommagement que le club de football du RSC Anderlecht avait introduite contre le journaliste de Humo Jan Hauspie.

Le club avait demandé des dommages et intérêts d’un montant total de 50.000 euros pour un article dans lequel Jan Hauspie portait un regard critique sur la situation du club. Le tribunal soupçonne que cette action en justice soit en réalité une tentative d’intimidation à l’encontre du journaliste.

Dans l’article que l’on peut traduire par “Malaise Mauve: la crise profonde au RSC Anderlecht”, l’auteur brosse un tableau déconcertant de la situation au sein du club de football, en se basant notamment sur des sources anonymes et en pointant du doigt le président Wouter Vandenhaute et l’ancien CEO Peter Verbeke.

Selon la défense du Sporting, le journaliste a écrit un article sans nuance, partial et “a donné une tribune à des personnes insatisfaites du processus de renouvellement du club. Aucune réserve n’a été exprimée sur les déclarations de sources anonymes et le droit de réponse n’a pas été respecté“, a exprimé l’avocat du Sporting. Jan Hauspie et ses avocats ont rejeté ces arguments avec force.

Dans un verdict détaillé et parfois tranchant, la cour s’est prononcée contre tous les préventions et a estimé que l’action pouvait laisser penser que la plainte a été déposée, au moins en partie, dans un but d’intimidation. “La partie plaignante n’a pas pris la peine d’étayer son préjudice allégué, même de la façon la plus rudimentaire, et cela peut être interprété comme si, en réalité, elle ne s’était jamais souciée d’obtenir réellement une indemnisation“, affirme le jugement.

