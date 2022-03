Le rond-point Schuman s’illumine à la bougie pour la paix en Ukraine

À travers cette action, l’association a appelé les dirigeants européens à cesser d’alimenter la guerre de Vladimir Poutine en important du pétrole russe.

Europe must stop fueling Putin’s war chest – TODAY

This evening we lit a symbol of peace in Brussels ahead of the #EUCO meeting. Now is the time for EU leaders to stop importing Russian oil! #StandWithUkraine #StopPutinsOil pic.twitter.com/eo1ADSMWc9

— Avaaz (@Avaaz) March 22, 2022