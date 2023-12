Le Roi prononcera demain son dixième discours de Noël : retour sur une décennie d’allocutions de fin d’année

Depuis son accession au trône en 2013, le Roi Philippe a prononcé neuf discours de Noël. Son dixième sera diffusé ce dimanche.

“La Reine se joint à moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une bonne année” : la formulation est connue, et ses variantes sont utilisées chaque année par le Roi Philippe, à l’heure de souhaiter ses voeux de fin d’année à la population. En effet, le septième Roi des Belges n’a pas dérogé à la tradition, instaurée par le Roi Baudouin en 1961, de réaliser une allocution télévisée à l’occasion du Réveillon de Noël.

Le premier discours de Noël du Roi Philippe est ainsi diffusé il y a dix ans, le 24 décembre 2013 : quelques mois après l’abdication de son père et son accession au trône, il se prête pour la première fois à l’exercice. Si le contenu est relativement proche de ceux prononcés plus récemment, la forme est moins assurée. Ainsi, le Roi tient des fiches en main, et est plus statique, dans son bureau du Palais royal. Au fil des années, le style s’affirme : les discours ont désormais lieu au Château de Laeken, souvent au coin du feu, tantôt debout, tantôt assis.

“Une marque de fabrique du Roi Philippe“

“Il y a une marque de fabrique du Roi Philippe : on voit qu’il peut relever ce qui ne fonctionne pas bien, il peut y avoir des mises en garde, mais alors dans la phrase suivante, il y a une note positive. À l’occasion de Noël, il y a les mots ‘confiance’ et ‘espoir’, qui reviennent à de nombreuses reprises“, analyse ainsi Vincent Dujardin, professeur d’histoire à l’UCLouvain et spécialiste de la monarchie, “Malgré tout, on voit une évolution de la communication : par exemple, la posture debout, les images d’archives de l’année écoulée pour accompagner le discours du Roi. Il y a un côté plus dynamique dans les discours par rapport au tout premier de 2013“.

Quant à la réalisation, depuis 2015, le discours est enregistré au Château de Laeken. “Le Roi lit le texte qu’il a composé sur un prompteur, et les images sont enregistrées tantôt par la RTBF, tantôt par la VRT : il y a une alternance, un échange d’images entre les télévisions du pays“, ajoute Vincent Dujardin, qui précise que le discours est écrit par le Roi lui-même et son cabinet, avant d’être contresigné par le Premier ministre, contrairement à d’autres monarchies où le souverain lit un texte écrit par son gouvernement.

Cette année, le discours de Noël sera diffusé ce 24 décembre à treize heures précises, notamment sur BX1.

■ Reportage de Arnaud Bruckner avec les images fournies par l’agence Belga et le Palais royal