Le roi Felipe VI et la reine Letizia à Bruxelles pour l’ouverture d’Europalia Espagne

Le roi Felipe VI et la reine Letizia ont été accueillis mardi matin au Palais royal. Le couple a fait le déplacement jusqu’à Bruxelles à l’occasion de l’ouverture du festival des arts Europalia, consacré cette année à l’Espagne.

Après avoir posé aux côtés du roi Philippe et de la reine Mathilde, le couple royal espagnol a eu l’occasion de signer le livre d’or et de découvrir le “salon Goya” du palais. Sur les murs de cette pièce sont exposées trois tapisseries tissées à la Manufacture royale de Madrid, d’après des tableaux du maître préromantique.

La journée des souverains espagnols s’est poursuivie dans l’après-midi à Bozar, où ils ont pu visiter en avant-première l’exposition “Luz y sombra. Goya et le réalisme espagnol” et assister, toujours aux côtés du roi Philippe et de la reine Mathilde, à la cérémonie d’ouverture d’Europalia dans la prestigieuse salle Henry Leboeuf.

Belga