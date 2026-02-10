Le restaurant Chez Léon racheté par un groupe français : “Nous vivons un réel drame familial, mais le plus important est la survie de l’établissement”

Le célèbre restaurant bruxellois Chez Léon devient français, a rapporté mardi la FGTB Horval dans un communiqué. L’établissement a été racheté par le groupe Joulie, déjà à la tête de nombreux hôtels et restaurants en France.

Après des mois de négociations avec la famille Vanlancker, aux commandes de l’entreprise depuis sa création à la fin du 19e siècle, le groupe français Joulie a officiellement repris son activité lors de l’assemblée du personnel, mardi.

Ce rachat fait suite à une série de coups durs pour l’établissement familial : les attentats de Bruxelles, la pandémie de Covid-19, les obligations de rénovation et le décès de Rudy Vanlancker, qui pilotait le restaurant depuis plusieurs décennies, a énuméré la FGTB.

La famille Vanlancker a d’ailleurs annoncé au personnel qu’elle quittait la scène de la restauration. “Nous vivons un réel drame familial. Nous séparer de ‘Léon’ qui est dans notre famille depuis six générations est un véritable crève-cœur, mais le plus important est la survie de l’établissement, la continuité de l’esprit de mon père (Rudy Vanlancker, NDLR) et la pérennité des emplois des travailleurs qui, génération après génération, ont toujours fait preuve de fidélité à la famille Vanlancker“, s’est exprimé Kevin Vanlancker, qui avait repris la direction après la mort de son père.

Le groupe Joulie, fondé en 1974, compte en France 13 restaurants, 14 hôtels et occupe environ 850 travailleurs. “Notre ambition n’est pas de révolutionner ce qui existe ‘Chez Léon’. Nous sommes des professionnels de la restauration avec une vision familiale et nous travaillerons dans cet esprit tout comme la famille Vanlancker l’a fait depuis 1893 avec l’ensemble du personnel, toutefois certains petits ajustements devront être opérés“, ont indiqué les représentants.

La FGTB Horval a souligné rester attentive aux “ajustements” annoncés par la nouvelle direction, et veiller à ce que les emplois soient préservés.

