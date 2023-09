Le régulateur bruxellois de l’énergie tire la sonnette d’alarme: “Il y a un problème structurel sur le marché bruxellois”

Pascal Misselyn, le directeur de Brugel, régulateur bruxellois de l’énergie, était l’invité de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles ce matin.

Le fournisseur d’énergie verte Eneco, quitte le marché résidentiel bruxellois de la fourniture d’énergie. Il n’est pas rentable en raison d’une complexité réglementaire trop importante et d’une surprotection des clients. C’est ce qu’a annoncé l’entreprise ce vendredi.

L’offre est donc en train de se réduire à Bruxelles ce qui inquiète Pascal Misselyn, directeur de Bruegel, le régulateur bruxellois de l’énergie : “Cela fait plusieurs années qu’on tire la sonnette d’alarme. On avait déjà averti, en 2021, qu’il y avait un problème structurel sur le marché bruxellois. On constatait que les fournisseurs quittaient par manque d’intérêt et à cause du fait qu’il y a trop de barrières, trop de difficultés à gérer la clientèle bruxelloise“, explique-t-il à Fabrice Grosfilley.

Trop de règles et un marché trop petit

Pascal Misselyn affirme que “le consommateur bruxellois est très bien protégé par la législation bruxelloise“. C’est cela qui explique, selon lui, le départ de certains fournisseurs.

Une autre raison, est la taille du marché bruxellois : “Nous sommes dans un petit marché, le marché belge, et Bruxelles est encore un plus petit marché. Il est difficile d’avoir des économies d’échelles. Donc, si vous n’avez pas les mêmes règles dans les autres régions, ça devient très coûteux pour un fournisseur“, justifie-t-il.

Conséquence : “Les consommateurs bruxellois ne bénéficient plus du meilleur tarif. Les meilleurs tarifs proposés en Flandre et en Wallonie ne se retrouvent plus à Bruxelles“, déplore Pascal Misselyn.

■ Interview Pascal Misselyn, le directeur de Brugel, réalisée par Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles