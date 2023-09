Le rapport de l’agent de liaison entre institutions francophones est attendu pour janvier

Le rapport du délégué aux relations francophones Bruxelles-Wallonie chargé d’établir un état des lieux des attentes de la société civile sur ces relations est attendu pour janvier prochain, a indiqué mercredi la ministre-présidente de la CoCof, Barbara Trachte (Ecolo).

Celle-ci était interrogée, devant la parlement francophone bruxellois par le chef du groupe MR Gaëtan Van Goidsenhoven, à propos de cette mission confiée à l’ex-président de DéFI Olivier Maingain. Le député de l’opposition souhaitait en savoir plus sur le contenu d’un rapport intermédiaire produit, selon l’élu libéral, tardivement par l’ex-président des amarantes, il y a quelques mois. Deux ans après son installation, le collège de la Cocof avait décidé en juillet 2021 de créer ce poste non rémunéré confié à Olivier Maingain.

Cette décision concrétisait un accord pris lors des négociations gouvernementales à Bruxelles de l’été 2019 sans figurer dans les déclarations politiques de législature. Elle a suscité au fil du temps les commentaires sarcastiques du chef de groupe MR au parlement francophone bruxellois qui interroge à ce sujet, avec la régularité d’un métronome, la ministre-présidente de la Commission Communautaire Française, elle-même ostensiblement peu sensible au travail de l'”agent de liaison”. Mercredi, celle-ci s’est retranchée derrière “la confidentialité et la discrétion des travaux” de M. Maingain avec la société civile “dans l’intérêt de sa mission en toute indépendance et autonomie” pour ne rien dire du rapport intermédiaire. “Nous jugerons sur base du rapport final de cette mission. Comme le disait Hegel, « Ce n’est qu’au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol »”, a-t-elle ajouté. “Nous n’avons jamais douté que cette nouvelle fonction risquait de s’enliser dans une inutilité et une incapacité à fournir quelque valeur ajoutée dans un paysage francophone déjà bien fourni en structures diverses et variées”, a commenté l’élu libéral en réplique.

Belga